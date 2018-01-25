عثر صيادون مساء أمس الأربعاء على جثة شخص مجهول الهوية بعرض البحر بالسواحل الشرقية لولاية مستغانم، حسبما علم اليوم الخميس من الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن الصيادين تفاجأوا لحظة استخراجهم لشباك الصيد من البحر بالقرب من سواحل بلدية بن عبد المالك رمضان (37 كلم شرق مستغانم) بوجود جثة في "حالة متقدمة من التعفن" وبدون رأس عالقة بالشباك.

وقامت باخرة الصيد ـ وفقا لذات المصدر- بجلب الجثة "التي قد تعود لأحد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية" نحو السواحل الإسبانية إلى الميناء التجاري في حدود الساعة الثامنة ليلا.

وبعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية المعتادة في مثل هذه الحالات تم تحويل الجثة المجهولة الهوية من طرف وحدات الحماية المدنية للميناء إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "شي غيفارا" بمستغانم كما أشير إليه.