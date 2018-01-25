أقرت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة بخسارة فريق جمعية عين مليلة أمام وداد تلمسان كعقوبة له بعد اشراكه للاعب تم تعليقه، حسبما أعلنت الهيئة المكلفة بتسيير المنافسة، على موقعها الإلكتروني.

وكان وداد تلمسان قد أبدى تحفظا بخصوص مشاركة اللاعب نور الدين هاشم غير المؤهل للعب تلك المباراة و التي انتهت بالتعادل هدف لهدف.

وكانت جمعية عين مليلة قد أشركت لاعبها نور الدين هاشم في مقابلتها التي خاضتها بملعب دمان دبيح بعين مليلة برسم الجولة الـ 16 في البطولة المحترفة الثانية رغم تحصله على 4 بطاقات صفراء وهو ما يعني معاقبته بمقابلة واحدة لكن اللاعب لم يقضها.

وعلاوة على هذه العقوبة قضت لجنة الانضباط بخصم ثلاث نقاط أخرى لجمعية عين مليلة مع معاقبة اللاعب نور الدين هاشم بأربع مباريات إضافة إلى العقوبة الأولى و تعليق المهام الرسمية للأمين العام للنادي لمدة شهر نافذة و غرامة مالية يدفعها الفريق مقدرة بـ 300.000 دينار.

وبهذا القرار أصبحت جمعية عين مليلة برصيد (33 نقطة) بفارق نقطة عن الوصيف مولودية بجاية (32 نقطة) عشية الجولة الـ 18 للرابطة المحترفة الثانية.