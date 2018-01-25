قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين، شمالي سوريا، تهدف إلى تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، مضيفا أن المنطقة ستسلّم لأصحابها الحقيقيين بعد نجاح المهمة.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان وجهها للعسكريين العاملين في مركز عمليات الجيش الثاني المسؤول عن إدارة عملية "غصن الزيتون" بولاية هطاي (جنوب) الحدودية مع سوريا، خلال زيارته التفقدية للمركز، وفق مصادر في الرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس التركي عن تنمياته بالنجاح للعسكريين في مركز العمليات، مؤكدا أنهم يقومون بمهمة سامية.

ورافق أردوغان في زيارته التفقدية كلا من رئيس هيئة الأركان الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان، عقد اجتماعا آخرا اطلع فيه على معلومات تفصيلية أكثر، وارتبط عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع قيادات القوات البرية والجوية والبحرية، ومركز العمليات في قيادة القاعدة الجوية الحربية في ولاية أسكي شهير (شمال غرب).

وأضافت أن أردوغان أكد في اتصالاته مع القيادات أن عملية غصن الزيتون ستتواصل حتى تحقق النتائج المستهدفة.