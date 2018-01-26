التحق المهاجم الجزائري لنادي الإفريقي التونسي بصفوف نادي الفتح لمدة سنة و نصف, حسبما أعلنه اليوم الجمعة الفريق السعودي عبر حسابه الرسمي عبر تويتر.

و بالتالي يصبح اللاعب الجزائري ذو 28 سنة, سادس لاعب محترف في صفوف الفتح, ليعوض البرازيلي ناثان جونيور, الذي تم فسخ عقده مع الإدارة السعودية.

وانتقل شنيحي سنة 2015 إلى النادي الإفريقي التونسي بعقد يمتد لثلاث سنوات, قادما من مولودية العلمة.

وينشط عديد اللاعبين الجزائريين في بطولة العربية السعودية حاليا, على غرار نصر الدين خوالد, محمد بولعويدات و عز الدين دوخة (نادي أحد), بلعمري وين يطو (نادي الشباب) و فاهم بوعزة (نادي الوحدة).

ويحتل نادي الفتح الصف العاشر في جدول ترتيب البطولة السعودية للدرجة الأولى, عقب مرور 17 جولة من المنافسة.