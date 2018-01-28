أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص على الأقل، في إطلاق نار داخل مغسلة للسيارات بإحدى بلدات مقاطعة فاييت (جنوب غرب)، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأمريكية أن الضحايا هم 3 رجال وسيدتين، 4 منهم قتلوا في موقع الحادث، بينما لقي الأخير مصرعه بعد نقله إلى إحدى المستشفيات.

ولم تعلن السلطات حتى اللحظة (17:07 ت.غ) ما إذا كان منفذ الواقعة من بين الضحايا، كما لم تكشف عن أي دوافع وراء الحادث.