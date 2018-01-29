لم يكن أحد من قاطني مدينة جيجل ، يدري أن منشورا بسيطا على الفايسبوك قد يؤدي إلى تغيير لون الواجهة البحرية لمدينة جيجل الشهيرة باسم "بومارشي".

الواجهة البحرية التي قررت السلطات هدمها وإعادة بنائها في محاولة لترميمها وتجديدها بشكل يتوافق مع الطبيعة السياحية للمدينة، دُهنت بلون أصفر فاقع بعد استكمال أشغال البناء والتبليط، وهو ما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ناشطون على الفايسبوك تناقلوا صورة الواجهة وقد تم دهنها بلون أصفر فاقع بنوع من السخرية والتنذر، مشيرين إلى عدم تناسب هذا اللون مع لون البحر والطبيعة الساحلية للمدينة تحت شعار "كرنفال في جيجل".

وبعد بضعة أيام تدخلت السلطات المحلية لإعادة دهن الواجهة وهذه المرة بلون أبيض ، كتدارك للجدل الدائر حول اللون السابق.

يُذكر أن ، أشغال حماية الواجهة البحرية قد انطلقت منذ صيف 2014 ، وكان من المتوقع تسليمها شهر جويلية 2017.