وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى موسكو، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، شاكيا من دور إيران في سوريا، ومحذرا من أن إسرائيل "لن تحتمل" أن تقوم إيران بتحويل لبنان إلى "موقع كبير للصواريخ".

ويكرر المسؤولون الإسرائيليون مرارا تنديدهم بالتوسع الإيراني في المنطقة وسوريا، ويتخوفون أيضا من الحلف بين طهران وحليفها اللبناني حزب الله العدو اللدود الآخر للدولة العبرية.

نتانياهو توجه إلى روسيا للقاء بوتين من أجل "بحث المحاولات الإيرانية غير المتوقفة للتموضع عسكريا في سوريا، ما نرفضه بشدة ونعمل ضده أيضا"، على حد تعبيره.

وتابع "كما سنبحث المحاولة الإيرانية لتحويل لبنان إلى موقع كبير للصواريخ، إلى موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة ضد دولة إسرائيل، هذا ما لن نحتمله".