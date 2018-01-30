أبدى رئيس النادي الهاوي لاتحاد الجزائر،سعيد عليق اليوم الثلاثاء بالجزائر، اهتمامه بفكرة الترشح لرئاسة رابطة كرة القدم المحترفة ، لخلافة الرئيس السابق محفوظ قرباج المبعد من تسيير شؤون الرابطة من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وبهذا الخصوص أكد سعيد عليق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ": أنا مهتم بتولي هذا المنصب (...) لكن هذا الأمر يجب أن يخضع لميكانيزمات معينة (...) فأنا أشغل منصب رئيس النادي الهاوي لاتحاد الجزائر، ما يعني أن فريقي هو المخول بتفويضي للترشح لتولي هذا المنصب ".

وكان المكتب الفيدرالي "للفاف" المجتمع يوم 21 يناير الفارط بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بسطيف قرر سحب تسيير منافسات بطولة الرابطتين الأولى و الثانية من الرابطة المحترفة لكرة القدم التي كان يرأسها محفوظ قرباج.

وستعقد الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة لكرة القدم خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل ، ستكون متبوعة شهرا من بعد هذا التاريخ بعقد الجمعية العامة الانتخابية.

وبهذا الخصوص أوضح سعيد عليق :" كنت مهتما بمنصب رئاسة الاتحادية في انتخابات مارس 2017 الأخيرة، لكن فريق اتحاد الجزائر فضل ترشيح شخص آخر "مضيفا" أنا أملك سمعة محترمة و لا أقبل على نفسي أن أكون في موقع الشخص الباحث عن عمل " كما حرص عليق التأكيد أنه سبق له رئاسة فريق اتحاد الجزائر لعدة سنوات قبل ترك مكانه لعلي حداد سنة 2010.

وفي رده على موقفه من المستجدات التي عرفتها الساحة الكروية الوطنية في الآونة الأخيرة أكّد سعيد عليق :" القرارات الأخيرة للفاف لم تكن لتتخذ في هذا الوقت من الموسم" مضيفا " الوقت ليس مناسبا لسحب اعتماد تسيير المنافسات من الرابطة المحترفة، فكرة القدم الجزائرية ليست بحاجة إلى قرارات من هذا القبيل. كان من الأحسن على الفاف أن تقوم بتغييرات مباشرة بعد انسحاب الرئيس السابق للفاف، محمد روراوة في شهر مارس 2017 أو انتظار نهاية الموسم الجاري ".

يذكر أن محفوظ قرباج قد تولى رئاسة الرابطة المحترفة في شهر يوليو 2011 وغادر منصبه قبل سنتين من انقضاء عهدته في 2019.