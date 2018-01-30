أعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي ايميريك لابورت من اتلتيك بلباو اليوم الثلاثاء بعد ان قام بدفع البند الجزائي المقدر بـ65 مليون يورو.

وذكرت صحف بريطانية أن لابورت، أصبح أغلى لاعب في تاريخ سيتي بعدما انضم مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار)، كما بات ثاني أغلى مدافع في العالم بعد الهولندي فيرجيل فان دايك المنتقل إلى ليفربول أواخر ديسمبر الماضي مقابل 84 مليون يورو.

وكشفت بعض الصحف بان "السيتيزن" سيدفع ايضا مبلغ 5 ملايين يورو اضافية تتعلق بحقوق التكوين لان اللاعب تدرج في الفئات العمرية لاتلتيك بلباو ما يرفع قيمة الصفقة الى 70 مليون.

وقال لابورت "انا سعيد جدا لتواجدي هنا، مانشستر سيتي ناد يملك طموحات كبيرة وهو احد افضل الاندية في اوروبا".

وتابع "اتطلع قدما للعمل باشراف بيب غوارديولا ومحاولة مساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

اما مدير كرة القدم في النادي تيكسي بيغيرستين فقال "نحن سعداء جدا للتعاقد مع ايميريك. انه لاعب نكن له تقديرا منذ فترة طويلة".

وتدرج لابورت (23 عاما) تدرج في الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي وكان قائدا لمنتخب الشباب.

وكان لابورت جدد عقده مع بلباو عام 2016 ولمدة اربع سنوات.