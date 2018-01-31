تمكنت وحدات للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، من كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين قزام مهربين وثلاث مركبات رباعية الدفع و 1.95 طن من المواد الغذائية و 850 لتر من الوقود وثمانية مولدات كهربائية وخمس مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

وفي نفس السياق ، حجز حرس الحدود بتلمسان 7.5 كلغ من الكيف المعالج و2315 قرص مهلوس، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 3018 وحدة من مختلف المشروبات و 8620 علبة من التبغ و 600 وحدة من الألعاب النارية بكل من مستغانم ،ورقلة وإن أميناس

ومن جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني وحرس السواحل بالقالة محاولتي هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص، فيما تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ،بشار و ورقلة.