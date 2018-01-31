جاء في بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي ،اليوم الأربعاء، أنه تم تفكيك عصابة إجرامية تتكون من 3 أشخاص من بينهم قاصر، و تختص هذه العصابة بالاعتداء على المواطنين تحت التهديد بالعنف و باستعمال كلب مروض.

و حسب ذات المصدر فإن عناصر العصابة كانوا يترصدون ضحاياهم الذين يمارسون الرياضة بالمكان المسمى مزرعة بن طلحة ببلدية براقي ، حيث تعرض العديد من الضحايا لسرقة هواتفهم و أموالهم تحت طائلة التهديد بواسطة كلب مروض ، و بعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بالمسمى (م.ر) المدعو "روتشار" البالغ من العمر 20 سنة و المسمى (ع.ك) البالغ من العمر 16 سنة و المسمى (ف.ب) المدعو "اللوبيا" البالغ من العمر 20 سنة ، أين تم توقيفهم بمحل إقامتهم .

و حسب البيان ، مكنت العملية من استرجاع بعض الهواتف النقالة المسروقة ، مع حجز الكلب المروض من نوع الراعي الألماني و المستخدم في عمليات الاعتداء ، كما تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش ، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش .