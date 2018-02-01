أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبلغا قياسيا قدره 430 مليون جنيه إسترليني (490 مليون أورو) في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير، بحسب دراسة نشرت، الخميس.

وأظهرت دراسة لشركة "ديلويت" للتدقيق المالي أن إنفاق الأندية خلال هذه الفترة تضاعف مقارنة بالرقم القياسي السابق (256 مليون أورو)، وأن حجم الإنفاق في اليوم الأخير (31 يناير) بلغ 150 مليون جنيه (172 مليون أورو).

وقدرت "ديلويت" حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بـ 1.9 مليار جنيه (2.17 ملياري أورو)، مقارنة مع الرقم القياسي الذي سجلته في الموسم الماضي، والبالغ 1.4 مليار جنيه.

وبينما كانت أندية القسم الأدنى من الترتيب تستحوذ عادة على الجزء الأكبر من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية لتفادي الهبوط، كان الوضع مغايرا هذه المرة مع سيطرة "الستة الكبار" (مانشستر سيتي ويونايتد وأرسنال وتشلسي وتوتنهام وليفربول) على أبرز التعاقدات.

وأشار دان جونز، أحد معدي الدراسة، إلى أن هذه الأندية "خالفت إستراتيجيتها الاستثمارية التقليدية خلال فترة الصيف في محاولة لتحقيق أفضلية على منافسيها في منتصف الموسم"، ومحاولة إنهائه في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، انضمام المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى ليفربول قادما من ساوثمبتون مقابل 84 مليون أورو (رقم قياسي لمدافع، علما بأن الصفقة أعلن عنها رسميا قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية).ومانشستر سيتي، الذي ضم المدافع الفرنسي إيمريك لابورت من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 57 مليون جنيه، وأرسنال مع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قدرت قيمتها بـ 56 مليون جنيه.