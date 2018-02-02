تأهلت شبيبة القبائل إلى الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية لكرة القدم، عقب فوزها على شباب الدار البيضاء (بطولة الهواة) بنتيجة (1-0)، اليوم الجمعة بملعب الدار البيضاء (الجزائر)، لحساب مباريات الدور ثمن النهائي.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء المهاجم يطو في الدقيقة (48) لفائدة الشبيبة.

وتستضيف شبيبة القبائل في الدور ربع النهائي، الفائز من مقابلة اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت، المبرمجة يوم السبت بداية من الساعة 14:00.

وانطلقت مباريات الدور ثمن النهائي أمس الخميس، حيث تأهلت مولودية الجزائر على حساب شباب بلوزداد (حامل لقب نسخة 2017)، بنتيجة (2-1 بعد الوقت الإضافي) الشوط الأول (1-1)، بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.