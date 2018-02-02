علق المدير الفني لنادي ليستر سيتي كلود بويل عن قضية فشل انتقال الدولي الجزائري رياض محرز لصفوف مانشستر سيتي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، كما تحدث عن غياب النجم الجزائري عن التدريبات.

وقال بويل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سوانزي سيتي، ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري، والتي من المقرر أن يخوضها الثعالب مساء غدًا السبت :"نحن في النادي أخذنا القرار من أجل مصلحة ليستر سيتي، أعتقد أنه القرار الأفضل بالنسبة للفريق".

وأضاف: "سأعيد تقييم محرز عندما يصفي ذهنه مما حدث، لقد كان التعامل مع فترة الانتقالات أمر صعب للغاية بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان من أجل أن نتحرك للأمام ونركز على أهدافنا".

وأكمل: "أتمنى أن ينجح رياض محرز في تصفية ذهنه وأن يعود لنا لأنه لاعب غاية في الأهمية، ونحن في احتياج كبير لنكون متوحدين خلال الفترة المقبلة".

وعند سؤاله إذا كان قد سمح لمحرز بالتغيب عن التدريبات قال: "هذا الشأن سيتم التعامل معه داخليًا، ولن يتم الحديث عنه علنًا، ولن أدلي بتصريحات حول ذلك الموقف".

وأضاف: "لدي علاقة طيبة برياض، لكن علينا أن نتعامل مع ذلك الموقف كمحترفين، علينا أن نمر من ذلك الموقف ونركز على لعب كرة القدم، هذا هو الأمر الأهم".

وأكمل عن موعد عودته للتدريبات: "هو لاعب في صفوف ليستر سيتي، من أفضل لاعبينا، سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل، الموقف سيتم التعامل معه في النادي بيني وبين اللاعب والإدارة، فنحن لدينا علاقة جيدة معه، هذا كل ما تحتاجوا لمعرفته، والبقية سنحتفظ به لأنفسنا".