كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت, أن قرابة 40 ألف عامل فقدوا مناصب عملهم جراء غلق 300 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج أبوابها مؤكدا أن إنقاذ هذا القطاع الحيوي مسؤولية مشتركة بين الشركات والعمال والدولة على حد السواء.

وأشار الطبوبي على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية, إلى أن أهمية هذا القطاع تعكسها بالخصوص نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام المقدرة بقرابة 3 بالمائة واسهامه في توفير عائدات هامة من العملة الصعبة بما يؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل ضمان ديمومة القطاع والمحافظة على مناصب الشغل .

وأكد الطبوبي أن قطاع النسيج ما يزال يعاني من ضعف نسبة التأطير لافتا إلى أن بلوغ مستوى المعايير الدولية للتأطير يمكن من توفير ما بين 20 و 25 الف منصب شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا.

من جانبه أوضح الكاتب العام لجامعة للنسيج والملابس والجلود والاحذية الحبيب الحزامي , أن القطاع يعاني عدة مشاكل أهمها الاستيراد العشوائي واغراق السوق بمنتجات غير محلية .

ودعا الحكومة إلى حماية السوق المحلية بالتصدي إلى التهريب والاستيراد العشوائي و دعم القطاع باستراتيجية استشرافية تمكنه من الصمود أمام المنافسة الشرسة ومن المحافظة على 220 الف منصب شغلي 85 بالمائة منها تشغلها النساء.

وأوضح أن تونس قادرة على إحداث ثورة صناعية إذا ما أولت قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية الذي يحصي 1886 مؤسسة منها 1000 مؤسسة مصدرة الاهتمام اللازم .