تقوم، الأحد، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بتوزيع 2700 سكن بالجزائر العاصمة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، لمكتتبي هذا البرنامج الذين انتظروا سكناتهم منذ عدة سنوات، وفقد بعضهم الأمل في الحصول على سكنه بسبب التأخر الكبير في تجسيد هذا البرنامج السكني، مع تدشين مقر أمن حضري جديد في إطار توفير المرافق الاجتماعية بالمدينة الجديدة.

وينتظر، حسب مصادر “الخبر”، أن تتواصل عملية التوزيع بتسليم مفاتيح 3 آلاف سكن آخر من برنامج “عدل” بذات الموقع بالجزائر العاصمة، بعد استكمال أشغال التهيئة وربط مختلف الشبكات، على أن تشمل العملية، خلال هذا الشهر والشهر القادم، ولايات أخرى، تسلم فيها سكنات عدل مثل ولاية وهران.

للإشارة فقد باشرت وكالة “عدل”، في الأسابيع الأخيرة، عملية إنجاز 87 ألف سكن متأخر في أكثر من عشرين ولاية، لطي ملف سكنات “عدل 1” نهائيا.