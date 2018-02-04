أكد البروفيسور زيتوني، اليوم الأحد، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن جهودا كبيرة تبذل من أجل تحسين التكفل بالمصابين في إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان مبرزا أن سرطان الثدي يحتل الصدارة ليليه سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستات. و تحصي الجزائر في اليوم العالمي لمكافحة السرطان 50 ألف حالة إصابة جديدة سنويا وسرطان الثدي يحتل الصدارة حسبما كشف عنه البروفيسور مسعود زيتوني.

كما أوضح المتحدث ذاته أن المواعيد الخاصة بمرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج بالأشعة تقلص بصفة ملحوظة.

والشعار الذي رفعته المنظمة العالمية للصحة في إحياء اليوم العالمي لمكافحة السرطان هذه السنة هو "نعم نستطيع التغلب عليه".