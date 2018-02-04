سيكون باستطاعة الدولي الجزائري رياض محرز اختيار النادي الذي يريده من بين تلك التي تقدم العروض، في حال وافق ليستر سيتي بيعه في نهاية هذا الموسم.

وتقول صحيفة "ديلي ستار" ان محرز يأمل الآن في أن يحاول مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، التعاقد معه مرة أخرى في نهاية الموسم.

ولكن السيتي سوف يواجه هذه المرة المنافسة من ارسنال.

فقد تقصى مدرب ارسنال الفرنسي، ارسين فينغر، عن نجم ليستر بانتظام مستفسرا عن شخصيته وطريقة تدريبه.

مانشستر يونايتد وتشيلسي يتطلعان أيضا إلى الوضع.