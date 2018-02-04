قال وزير الاتصالات الصهيوني أيوب القرا إنه قد التقى بالأمير البحريني مبارك آل خليفة في تل أبيب مؤكدا أنه سيستضيفه في مبنى الكنيست الإسرائيلي.

ودون القرا على حسابه في "تويتر" قائلا :" قابلت الأمير البحريني مبارك آل خليفة علنا ولأول مرة ، من أجل تعزيز العلاقة بين الدولتين".

وأضاف الوزير الصهيوني " يوم غد الاثنين سيشرفني أن استضيفه في الكنيست الإسرائيلي".

من جانب آخر ذكرت الإذاعة العامة الصهيونية ، الأحد، أن جهات صهيونية لها علاقات في الخليج لم يتعرفوا على هذا الأمير بموجب الصورة التي نشرها القرا، وأنهم لا يعرفون من هذا الشخص.

يُذكر أن القناة العبرية العاشرة قد نقلت قبل أشهر أنباءً عن زيارة وفد بحريني إلى الكيان استمرت لمدة 4 ايام وهو ما اثار ضجة كبيرة في الأوساط العربية والإسلامية المناهضة للتطبيع مع دولة الكيان.