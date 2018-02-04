صرح وزير الموارد المائية حسين نسيب ،اليوم الأحد بالأغواط أن طاقة تخزين السدود عبر التراب الوطني ستقفز "في القريب" إلى 6ر8 مليار متر مكعب سنويا، وسيتم تحقيق هذا بعد وضع سد بني سليمان ولاية المدية حيز الإستغلال ليصل بهذا عدد السدود إلى 80 منشأة ولضمان صيانة تلك المنشآت المائية تم تسطير إستراتيجية مبنية على الوقاية من خلال تكثيف التشجير وعمليات إزالة الأوحال منها حيث سيتعزز القطاع بثلاث آلات من صنع جزائري لهذا الغرض على أن تستغل أولاها قبل نهاية السداسي الأول

من السنة الجارية حيث ستستفيد عشرة سدود من هذه العملية كما أضاف الوزير .

وبخصوص التكفل بظاهرة تذبذب التزود بالمياه الصالحة للشرب المسجلة في فصل الصيف الفارط فإن الوزارة نصبت لجنة وطنية ولجان ولائية لمواجهة المشكل فضلا عن وجود مشاريع مهيكلة منتظر استلامها مما سيساهم ذلك في تحقيق "تحسن أفضل " للوضعية في هذه السنة يقول السيد نسيب.

وفي سياق ذي صلة كشف وزير الموارد المائية أن نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني بلغت 73 في المائة منها 38 في المائة على مدار الساعة مع برمجة مشاريع لفائدة المناطق التي تسجل "عجزا " في هذا المجال.

وسيتم أواخر سنة 2019 استكمال إسناد تسيير المياه للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع عبر كافة البلديات التي تفتقر لذلك والبالغ عددها حاليا 574 بلدية وهو الإجراء الذي بصدد التحضير له بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مثلما ذكر وزير القطاع.