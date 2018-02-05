كشف المفتش العام للعمل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي زبير جغام،اليوم الإثنين،.في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة العمل تؤطر 8 مفتشات جهوية عبر الوطن، تتكفل كل مفتشية بـ 6 ولايات وتغطي 12 ألف عامل، ويقارب العدد الكلي لمفتشي العمل 900 مفتش منهم 645 في ميدان الرقابة و البقية في التأطير.

وكشف ضيف الأولى أنه خلال سنة 2017 حتى شهر نوفمبر تم فيها تسجيل 240 ألف زيارة و قد غطت كل القطاعات المعنية، مبرزا أن التركيز كان بـ 90 بالمائة على القطاع الخاص لأنه يتطلب هيكلة وتحسينا في الأداء، لا سيما في قطاع الخدمات لأنه يشغل أكبر عدد من العمال، و أكد جغام أنه قد حرر خلال السنة الماضية 40 ألف محضر مخالفة وتمت إحالتها على القضاء .

و قال المفتش العام للعمل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي إن قطاعه يعمل على تعزيز الحوار و تنظيم علاقات العمل حتى تتمكن المؤسسة من اكتساب المناخ الاجتماعي بداخلها و تطويرها و خلق مناصب شغل."

و في معرض حديثه تطرق زبير جغام إلى كل أنواع التفتيش و الاتفاقات التي تتم مع المؤسسات موضحا حقوق المستخدمين و المستخدم، كما كشف أن المفتشية العامة للعمل وضعت هذه السنة آليات للتمكين من عصرنة القطاع باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.