ألقت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس القبض على مشتبه فيه متورط في قضية تخص التحطيم العمدي لملك الغير متبوعا بسرقة مبلغ مالي قيمته 147 مليون سنتيم من داخل مركبة وحيازة سلاح محظور دون مبرر شرعي فيما لا يزال شريك له في حالة فرار، حسبما جاء اليوم في بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر.

و أوضح البيان، أن القضية تمت معالجتها بعد الإدلاء بشكوى من قبل الضحية مفادها تعرضه للسرقة بأحد محلات البيع بالجملة بالسمار، وتعود الحادثة إلى أن الضحية ركن سيارته وتوجه نحو المحل، و من ثم تلقى اتصالا هاتفيا يخبره بأن سيارته قد تعرضت لتحطيم أحد نوافذها ليتوجه على الفور نحوها عند اقترابه وجد باب السيارة مفتوحا وزجاجها محطما وقد سرق منه المبلغ المالي.

و بعد توجهه إلى المحل المقابل لسيارته والإطلاع على كاميرات المراقبة تعرف على مقترفي الفعل و بعد معاينة تسجيل الفيديو من قبل عناصر الشرطة تم تحديد أسماء المشتبه فيهما ، و بموجب إذن بتمديد الاختصاص وتفتيش المنزلين تم تفتيش منزل أحد الفاعلين و الذي تم توقيفه حيث عثر على مبلغ مالي قدره 190 ألف دينار وسلاح محظور وبقي المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.