علمت "الخبر" من مصدر موثوق، أن وزارة الصناعة تشرع بداية من غد في استدعاء الشركات المعنية برخص انشاء مصانع تركيب السيارات من كل الأصناف بما في ذلك الدراجات النارية.

وتضم القائمة الأولية، 40 شركة سيقوم المجلس الوطني للاستثمار بدراسة ملفاتها قبل أن يمنح لها الموافقة النهائية، ما يعني أن العدد مرشح ليتقلص بحكم أنه عدد كبير لمجرد مصانع تركيب ستوقم باستيراد سيارات وهو ما يؤثر على فاتورة الاستيراد التي تريد الحكومة تقليصها لأدنى حد.

وأثار ملف منح رخص انشاء مصانع السيارات، جدلا سياسيا واسعا، بعد اصدار الحكومة في مرحلة أولى تضم 5 مركبين في صنف السيارات السياحية، قبل أن تتراجع بعد أن منحت تراخيص لمتعاملين لم يشرعوا في العمل في حين تم استبعاد آخرين شرعوا في الاستثمار وحتى التسويق كعلامة "كيا".

وبعيدا عن الجدل، القائمة تتضمن 40 مصنع تركيب حتى وان كانت تضم كل أصناف السيارات والمركبات الصناعية وحتى الدراجات بكل أصنافها أيضا، يبقى هذا الرقم مرتفعا في بلد يعجز عن توفير شركات مناولة لرفع نسبة الادماج. هذا الوضع يرشح لرفع فاتورة استيراد السيارات رغم أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة هو تقليصها.