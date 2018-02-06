تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة يوم الثلاثاء لتواصل النزول الذي شهدته في الجلسة السابقة، مع هبوط الأسواق المالية العالمية في أعقاب واحدة من أكبر الخسائر التي سجلتها وول ستريت خلال التعاملات على الإطلاق.

وبحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 66.91 دولار للبرميل، بانخفاض 71 سنتا أو 1.1 بالمائة عن التسوية السابقة. ويقل هذا السعر أكثر من أربعة دولارات عن أعلى مستوى في 2018 الذي سجله الخام الشهر الماضي.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 63.46 دولار للبرميل، متراجعا 69 سنتا أو 1.1 بالمائة عن التسوية السابقة ومنخفضا أكثر من ثلاثة دولارات عن أعلى مستوى منذ بداية 2018.