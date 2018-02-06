أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس الإثنين ، خلال لقاء صحفي على هامش زيارتها التفقدية لولاية تيسمسيلت عن قرار تمديد عقود 147 ألف شخص مستفيد من الشبكة الاجتماعية سابقا على المستوى الوطني إلى غاية نهاية سنة 2019.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التكفل بهم خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية بإدماجهم مع برنامج الإدماج الاجتماعي ليتقرر تمديد عقودهم إلى غاية نهاية سنة 2019، مشددة على أهمية مرافقة هذه الفئة وإدماجهم نهائيا في عالم الشغل.

وأبرزت الدالية بأن وزارتها قامت بعملية تحيين وتطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن معلنة عن حصص جديدة ضمن برامج الإدماج الاجتماعي الموجهة لاسيما لفائدة حاملي الشهادات الجامعية.