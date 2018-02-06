أفاد وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس الإثنين، في حواره لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة التجارة توصي في إطار التحضير لنظام دعم موجه إلى الفئات المحتاجة فقط، إلى استخدام وسيلة دفع تضمن التتبع والأمن لصالح العائلات المستفيدة على غرار الصكوك.

وأوضح الوزير من خلال رده على سؤال حول وسائل تحديد العائلات المحتاجة التي يمكنها الاستفادة من الدعم الموجه، أن البطاقية الوطنية للأشخاص المحتاجين إلى الدعم ستحدد أساسا بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن في كل ولايات الوطن.



و أصر بن مرادي على أن الدعم سيكون موجها للأشخاص المعنيين بشكل مباشر كما سيتم تصنيف المستفيدين بشكل يكون فيه حجم الدعم متوافقا مع مستوى دخلهم"، مؤكدا بأن العائلات المعنية ستتحصل على صك شهري يقابل حجم الدعم الخاص بها.