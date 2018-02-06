في موقف يندى له الجبين, أثار استياء واستغراب مسافرين عبر رحلة الخطوط الجوية الجزائرية، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، حيث بقي هؤلاء رهائن داخل الطائرة بعد توقفها بمدرج مطار هواري بومدين لأكثر من نصف ساعة، دون أن يقدم أحد أي تفسير. ولما حضرت الحافلة لنقل هؤلاء إلى المحطة ومنها قاعة المغادرة، وقع المسافرون مرة أخرى ”رهائن” لوقت طويل، والسبب كان مرافقة شخص مسن لا يقوى على السير، في صورة ذلك الصبي الذي بدأ لتوه يمشي. حدث هذا في غياب خدمة ”مرحبا” وفي غياب كرسي متحرك يفترض نقل المصاب على متنه. ولما استفسر أحدهم عن السبب، رد أحد ”خدّام” الجوية الجزائرية: ”ما حبوش يجيبو الكرسي”.. ولله في الجوية الجزائرية شؤون.