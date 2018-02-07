ارتفعت أسعار النفط،اليوم الأربعاء، بتقرير عن مخزونات الخام الأمريكية التي انخفضت الأسبوع الماضي على الرغم من أن محللين يحذرون من أن زيادة الإنتاج الأمريكي وانخفاض الطلب بسبب عوامل موسمية قد يؤثران سلبا على الأسعار.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.39 دولار للبرميل بارتفاع قدره 53 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المائة، عن الإغلاق السابق

وتقيد مجموعة من منتجي النفط تضم أوبك وروسيا باستمرار تخفيضات الإنتاج، منذ العام الماضي بهدف تقليص الإمدادات ودعم الأسعار. لكن محللين يحذرون من خطر انخفاض أسعار النفط بسبب تأثير الأسواق المالية وضعف الطلب جراء عوامل موسمية.

ومن المتوقع أن يتباطأ الطلب في الأجل القصير بسبب أعمال صيانة مصافي النفط المقررة بنهاية موسم الشتاء في نصف الكرة الأرضية.