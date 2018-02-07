تدمير ستة مخابئ للإرهابيين بباتنة

أخبار الوطن
7 فبراير 2018 () - إ.ش/ وأج
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جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت و دمرت أمس الثلاثاء،  ستة مخابئ للإرهابيينبولاية باتنة،  تحتوي على منظار ميداني و كمية من المواد المتفجرة و أغراض أخرى ،بالإضافة إلى توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس المنطقة.

و أوقفت وحدة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات و حجزت ثمانية كيلوغرامات من الكيف المعالج بتلمسان.

و في نفس السياق، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية بسكرة شخصين بحوزتهما 26904 وحدة من التبغ .في حين تم حجز معدات تنقيب عن الذهب بعين صالح.

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