طور مجموعة من الباحثين في الجامعة الوطنية بمدينة يوكوهاما اليابانية علاجا لزرع الشعر بسرعة فائقة، من خلال استخدام نوعين من الخلايا لزرع بذور لبصيلات الشعر.

ونجح الفريق الطبي في زرع 5 آلاف من هذه البذور خلال بضعة أيام فقط.



ووفقا لأحد المسؤولين القائمين على هذا البحث، فإن هذه الطريقة الثورية قدمت بديلا أسهل وأكثر فاعلية مقارنة بالتقنية المعتمدة حاليا.



وتتناسب المعايير الطبية لهذه الطريقة مع الأشخاص المصابين بالسرطان، ممن يخضعون لعلاج كيميائي أو يعانون أمراضا تؤدي إلى فقدان الشعر.



وأجريت التجارب الأولية لهذه التقنية حاليا على حيوانات.



وأشار الباحثون إلى أن الاكتشاف الطبي قد يصبح متوافرا في الأسواق خلال 10 سنوات.





