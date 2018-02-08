قال مصدران مطلعان، أمس الأربعاء، أن السلطات السعودية تعتزم امتلاك حصص الأغلبية في مجموعة إم.بي.سي، وهي أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط ، حسب وكالة رويترز.

وقال المصدر لرويترز إن المسؤولين ينوون نقل ملكية 60 بالمائة من المجموعة للدولة وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها.

وبالمقابل نفى مسؤول سعودي أن الحكومة ستتملك أي حصة في مجموعة إم.بي.سي وقال إن شيئا لن يتغير فيها وامتنعت المجموعة عن التعليق.

ويملك أفراد من أسرة آل إبراهيم حاليا 50 بالمائة من المجموعة ورجل الأعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في فندق الريتز بالرياض خلال الحملة على الفساد 10المائة.

وكان وليد آل إبراهيم وأشقائه الثلاثة خالد وماجد وعبد العزيز ضمن الموقوفين في الريتز كارلتون خلال الحملة مع عدة مئات من رجال الأعمال والأمراء وأطلق سراحهم في أواخر يناير كانون الثاني.