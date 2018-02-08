أوقفت وحدة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس ، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالبويرة، في حين تم تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بنفس الولاية،حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

وفي نفس السياق، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن مملوءة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته ستة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة ومنظار بباتنة.



وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،بتمنراست ثمانية مهربين وضبطت معدات التنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من ورقلة والوادي سبعة مهربين وضبطت شاحنتين و21068 وحدة من مختلف المشروبات و34 قنطارا من مادة التبغ و560 وحدة من الألعاب النارية.



من جهة أخرى، أوقف عناصرالدرك الوطني تاجري مخدرات بحوزتهما 12.319 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار.