وصف علماء أمريكيون طرق تجنب الموت المبكر بسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



ويعد ضغط الدم سبب وفاة أكثر من ألف شخص يوميا في الولايات المتحدة فقط. لذلك ينصح أطباء مركز عيادة مايو الطبية البحثية بمراقبة ضغط الدم لدى البالغين وإعادته لمستوياته الطبيعية، والابتعاد عن الإجهاد واتباع نظام حياة صحّي.



كما ينصح الأطباء بأخذ فترة قصيرة من الراحة يوميا (استرخاء) أثناء النهار لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة. ووفقا للخبراء فإن العلاقة الجيدة مع الأقرباء والمحيطين تساهم في الحد من مخاطر مشاكل القلب الصحية.



ويؤكد الأطباء أيضا على الدور الإيجابي لبدء ممارسة التمارين الرياضية اليومية في منتصف العمر، لأنها تساعد على لجم مشاكل القلب والأوعية الدموية الناتجة عن نمط الحياة المستقرة (قلّة الحركة).



ويوصي الخبراء أيضا بتقليل استهلاك الكحول ومراقبة وزن الجسم وتناول الأطعمة الغنية بالألياف التي تحتوي على كميات ملح قليلة وكميات مرتفعة من البوتاسيوم، والإقلاع عن التدخين لما له من دور سلبي على الأوعية الدموية.