كشف موقع BBC أن لاعب نادي ليستر سيتي رياض محرز سوف عاد للمشاركة في التمارين للمرة الأولى منذ فشل عملية انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي في الشهر الماضي.

وكان محرز الغاضب من فريقه لم يوافق على المشاركة في التمارين أو في المباريات كونه اعتبر أن ليستر هو من أفشل صفقة انتقاله.



وكشف الموقع أن المدرب كلود بويل من الممكن أن يُشرك محرز في مباراة يوم السبت أمام مانشستر سيتي.

ومن غير المعلوم إن كان قرار عودته إلى التدريبات سيعيد المياه إلى مجاريها مع إدارة النادي الغاضبة من ما قام به.