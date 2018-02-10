أعلن رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم السبت، أن الحزب سيعقد مؤتمره مع نهاية شهر جوان المقبل.

وجدد بلعيد، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس جبهة المستقبل، بقاعة الأطلس (الجزائر العاصمة)، الدعوة إلى "ضرورة فتح حوار جاد مع كافة الشركاء السياسيين والاجتماعين خدمة لمصلحة البلاد".

وقال بلعيد خلال هذا الحفل الذي حضره ممثلو العديد من الأحزاب السياسية وسفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى، إن جبهة المستقبل "ستعقد مؤتمرها الأول نهاية شهر جوان القادم بالجزائر العاصمة"، مبرزا أن المؤتمر هو الذي "سيفصل في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية القادمة".

من جانب آخر، اعتبر نفس المسؤول أن "ترسيم اللغة الأمازيغية قد فصل فيها الدستور ولا داعي لفتح نقاش آخر بشأنها".

ولدى تقييمه لمسار حزبه الذي تأسس سنة 2012، أشاد بلعيد بالنتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت سنة 2017، معتبرا أن "الفضل في تحقيق هذه النتائج يعود إلى الخطاب الواقعي للحزب وبرنامجه الذي يعبر عن آمال وتطلعات كل الفئات الاجتماعية، خاصة عنصر الشباب باعتباره القوة الأولى في المجتمع".