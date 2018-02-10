توجت رياضيات فريق الجمعية الرياضية للأمن الوطني الجزائري بوصافة الترتيب ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي اختتمت منافساتها، أمس، بالشارقة، بمشاركة لاعبات إحدى عشر نادياً من 11 دولة، فيما تربعت البحرين على منصة الذهب بـ 11ميدالية ملونة.

وحققت البحرين عن طريق نادي البسيتين 11 ميدالية ملونة، منها ست ميداليات ذهبية وفضية واحدة، وأربع برونزيات، فيما حل فريق الجمعية الرياضية للأمن الوطني من الجزائر بالمركز الثاني برصيد عشر ميداليات ملونة منها أربع ذهبيات، وست فضيات، ليحصد فريق نادي الخابور الرياضي العماني المركز الثالث برصيد خمس ميداليات ملونة منهم ذهبية واحدة وفضة وبرونز في البطولة التي تقام برعاية قرينة حاكم الشارقة، جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.