تفوق وفاق سطيف على حساب ضيفه ريال بانغي من رواندا بنتيجة (6-0), الشوط الأول (1-0), اليوم الأحد بملعب 8 ماي 1945 بسطيف, برسم ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

و سجل المهاجم زكرياء حدوش ثنائية بدأها في الدقيقة 13 من ضربة جزاء, ثم (د58), جحنيط وقع الإصابة الثالثة (د60), قبل أن يعود حدوش لإضافة الهدف الرابع (د76), و سجل ربيعي الهدف الخامس (د79), قبل أن يختتم جحنيط مهرجان الأهداف للوفاق بتوقيعه الهدف السادس (د89) و يلعب "النسر السطايفي" مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 20 فبراير بملعب العاصمة الرواندية.

و في وقت سابق من اليوم انهزمت مولودية الجزائر أمام أوتوهو من الكونغو بنتيجة 2-0 (الشوط الأول : 0-0), بملعب ماريان نغوابي بمدينة أواندو (شمال برازافيل), لحساب ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

و سجل هدفي المباراة كل من سيسي في الدقيقة ال61 و أوباسي (د 78) لصالح أوتوهو الكونغولي.

و يخوض "العميد" مقابلة العودة يوم 21 فبراير الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة (00ر19 سا).