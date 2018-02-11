رغم إقصائه من قائمة الفائزين بعضوية المجلس الشعبي الوطني في تشريعيات 4 ماي 2017، إلا أن النائب السابق عن حزب العمال، إسماعين قوادرية، يعود هذا الأسبوع عبر بوابة نشاطه النقابي الذي تكلل بإبرام وزارة البريد اتفاقية مع مركب ”سيكما” للدراجات والدراجات النارية، لتزويد مؤسسة ”بريد الجزائر” بأسطول من هذه المنتجات، بعد نجاح النائب النقابي في إقناع الوزيرة إيمان هدى فرعون بإعطاء الأولوية للقطاع العمومي والأفضلية لليد العاملة الجزائرية على حساب المنتجات المستوردة والمصانع الأجنبية.