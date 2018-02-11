طالب أنصار اتحاد الجزائر برحيل الرئيس ربوح حدّاد من تسيير شؤون النادي، على خلفية تراجع نتائج الفريق بابتعادهعن لقب البطولة وخروجه المبكر من كأس الجمهورية.



عاش رئيس اتحاد الجزائر، ربوح حداد أمسية سوداء، أول أمس، عندما حضر جنازة المناصر الوفي “عمي محمود” بمقبرة “القطّار”، والذي وافته المنية إثر سكتة قلبية في ملعب 5 جويلية، خلال الهزيمة التي تلقاها الاتحاد أمام اتحاد بلعباس الجمعة الماضي. وقد حاصر العشرات من المناصرين رئيس “نادي سوسطارة”، موجهين له انتقادات لاذعة، حيث حملوه مسؤولية تراجع نتائج الفريق وفقدانه للرّوح في مبارياته، كما انتقدوا طريقة تسييره للفريق، مطالبين إياه بالرحيل من تسيير النادي.



وجدّد أنصار اتحاد الجزائر دعوتهم لرحيل الرئيس ربوح حداد من رئاسة فريقهم عندما تنقل بعضهم أمس إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين، حيث أوقفوا التدريبات ووجهوا وابلا من الشتائم إلى المدرب حمدي وأشباله، منتقدين الطريقة التي صار الفريق يلعب بها، كما نال مناجير النادي، رشيد مالك، حصته من انتقادات الأنصار، ولولا تدخل رجال الأمن وبعض العقلاء لعرفت الحادثة انزلاقات خطيرة.



وحسب العارفين بشؤون الاتحاد، فإن التطورات التي عرفها اتحاد الجزائر في الأيام الأخيرة قد تعجّل بتدخل مالك النادي، علي حدّاد، من أجل احتواء الأزمة مثلما قام بذلك عندما اتّسعت رقعة احتجاج اللاعبين على مستحقاتهم المالية، حيث اجتمع بلاعبيه وطمأنهم على أموالهم. وينتظر أنصار نادي “سوسطارة” تحرّكا فعليا لعلي حدّاد لوضع حد لسوء التسيير وغياب سياسة ناجحة لدى شقيقه.



وينوي الأنصار تقديم رسالة إلى مالك الفريق علي حداد يستعرضون فيها الأخطاء التي وقع فيها ربوح حداد خلال فترة إشرافه على تسيير النادي، بداية من تسريح اللاعبين، وفقدان الفريق عامل الاستقرار في التشكيلة الذي كان، حسبهم، إحدى نقاط قوة الفريق، ناهيك عن عدم التعامل بذكاء مع قضية مستحقات اللاعبين، حيث اعتبروا أن تراجع نتائج النادي هذا الموسم يعود للمشكل المالي، كون رفقاء زماموش لم يحصلوا على رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر.



كما انتقد الأنصار السياسة التي انتهجها الرئيس الحالي للاتحاد في عملية الاستقدامات، حيث عارضوا عودة اللاعب دربال الذي، حسبهم، لم يحترم ألوان النادي عندما غادر تربص تونس، مشككين في مبرر حتمية إعادة اللاعب للنادي من طرف لجنة النزاعات، كما انتقدوا انتداب المدافع كنيش الذي يعاني من إصابة ولن يشارك مع الفريق إلى غاية الموسم القادم.



ولم يهضم أنصار الاتحاد مغادرة فريقهم ملعب عمر حمادي والتنقل للاستقبال في ملعب 5 جويلية الأولمبي، معتبرين هذه الخطوة بمثابة تجريد النادي من هويته التي اكتسبها في بولوغين، لاسيما وأن هذا الخيار لم يحسّن نتائج الفريق، بدليل الهزيمة النكراء التي مني بها أمام اتحاد بلعباس الجمعة الماضي.



وحسب مقربين من عائلة المناصر الذي توفي في مباراة الاتحاد أمام اتحاد بلعباس، فإن الرّاحل كان يشتغل كعون ملعب، ولكن الرئيس ربوح حداد لم يسدّد مستحقاته المالية ما زاد غضب الأنصار على رئيسهم. وسيكون المدرب ميلود حمدي مطالبا بتحقيق الاستفاقة والتصالح مع الأنصار في الداربي الذي سينزل فيه فريقه الجمعة القادم ضيفا على اتحاد الحراش لحساب الجولة الـ20.