ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمائة يوم الإثنين معوضة بعض الخسائر الكبيرة التي منيت بها الأسبوع الماضي مع استقرار أسواق الأسهم الآسيوية بعد أيام من اضطراب التعاملات.

لكن يلوح في أفق أسواق النفط ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الذي يقوض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتضييق الفجوة بين العرض والطلب ورفع الأسعار.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.54 دولار للبرميل بحلول الساعة السابعة و28 دقيقة بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 75 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمائة، مقارنة مع الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.04 دولار للبرميل بارتفاع قدره 84 سنتا، أو ما يعادل 1.4 بالمائة، مقارنة مع التسوية السابقة.

يأتي الارتفاع الكبير للأسعار بعدما سجل الخام أكبر خسائر في عامين الأسبوع الماضي مع هبوط أسواق الأسهم العالمية.

لكن مع تعافي الأسهم الأمريكية يوم الجمعة واستقرار الأسواق الآسيوية يوم الإثنين، قال محللون إن الخام تلقى دعما أيضا.

بيد أن أسواق النفط ما زالت تواجه زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة الذي ارتفع فوق عشرة ملايين برميل يوميا متجاوزا ما تنتجه السعودية ومقتربا من مستويات إمدادات روسيا، أكبر منتج في العالم.