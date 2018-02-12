قدرت احتياطيات الصرف الجزائرية 97.3 مليار دولار حتى نهاية 2017، حسب ما صرح به اليوم الاثنين محافظ بنك الجزائر محمد لوكال .

وكانت احتياطات الصرف قد بلغت 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 , ما يمثل تراجعا بنحو 16.8 مليار دولار ما بين نهاية ديسمبر 2016 و نهاية ديسمبر 2017 حسبما أكده لوكال خلال عرضه للوضعية المالية والاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.

للتذكير كان وزير المالية عبد الحمان راوية قد أوضح أكتوبر الماضي أن احتياطات الصرف ستصل إلى 85.2 مليار دولار في نهاية 2018 (ما يمثل 18.8 شهرا من الواردات) والى 79.7 مليار دولار في 2019 (18.4 شهرا من الواردات) لتصل 76.2 مليار دولار خلال 2020 (17.8 شهرا من الواردات).