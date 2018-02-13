أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية لمنتخبها الأول مع نظيره الجزائري خلال شهر أكتوبر القادم بالجزائر العاصمة في إطار تحضيراته للمواعيد الرسمية المقبلة.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء عن المستشار الإعلامي لاتحاد الكرة الأردني أمجد المجالي أن المسؤولين الجزائريين أبدوا موافقتهم المبدئية على إجراء اللقاء الودي بين المنتخبين هو الثاني من نوعه في تاريخ كرة القدم بين البلدين.

وقال المسؤول الإعلامي للمنتخب الأردني الأول لكرة القدم محمد العياصرة في اتصال هاتفي من جهته أن الاتحاد الاردني "راسل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي وافقت على إجراء اللقاء الودي مبدئيا"، مشيرا الى أن المباراة " قيد البحث والدراسة حاليا وتندرج ضمن خطة الاتحاد الاردني لإعداد وتحضير المنتخب للاستحقاقات القادمة خاصة منها المنافسات النهائية لكأس آسيا المقررة بداية العام القادم".

ونوه العياصرة بالمناسبة بمستوى " الخضر" يقائلا بان مستوى اللاعبين الجزائريين " كبير جدا ليس فقط على المستويين العربي والقاري بل عالميا "، مؤكدا ان "الاحتكاك باللاعبين الجزائريين رائع ويقدم اضافة حقيقية للاعبين الاردنيين من الجوانب التقنية والفنية والتنافسية".

كما اعتبر أن منتخب بلاده " ارتأى برمجة مقابلة ودية مع نظيره الجزائري قبيل كاس آسيا اضافة الى عدد من اللقاءات الودية الاخرى التي سيخوضها الاردنيون مع منتخبات تونس والصين والأورغواي في اطار خطة عمل محكمة من اجل تحسين التصنيف العالمي للمنتخب الاردني الذي يحتل حاليا المرتبة الـ113 ".

وكان التونسي بالحسن مالوش قد عين سبتمبر الماضي مديرا فنيا جديدا لمنتخب "النشامى" ورأى الاتحاد الاردني لكرة القدم في تواجده على راس منتخب الاْردن " اضافة نوعية تنعكس ايجاباً على تطوير اللعبة، قياساً بما يحظى به من خبرات متراكمة على امتداد نحو 40 عاماً".

ويخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم من جهته مباراتين وديتين شهر مارس المقبل أمام كل من تنزانيا, يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية بالجزائر, وإيران بتاريخ 27 من نفس الشهر بمدينة غراز النمساوية.

وتحسبا لهذين اللقاءين الوديين, يدخل الفريق الوطني في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), من 19 الى 27 مارس القادم.