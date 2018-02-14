سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد سهرة اليوم مع الجولة الثانية من دور الثمن نهائي من رابطة أبطال أوروبا، التي تقترح اليوم قمة واعدة بين الريال وباريس سان جيرمان على مسرح البيرنابيو بمدريد، فهل سيخرج الملكي من عنق الزجاجة عبر بوابة شامبينزليغ؟ الإجابة هذه السهرة.

اللقاء الثاني يعد أيضا بالكثير، فسيشهد مواجهة بورتو الذي يلعب له الجزائر، ياسين براهيمي، ونادي ليفربول بمهاجمه المصري المتألق محمد صلاح.

القنوات الناقلة:

ريال مدريد - باريس سان جيرمان

"بي إن سبورت" إسبانيا

"بي إن سبورت" 1 فرنسا

"بي إن سبورت" 1 و11 و14 و17 العربية

"زاد دي أف" الألمانية (مفتوحة)

بورتو - ليفربول

"بي إن سبورت" ماكس 1 إسبانيا

"بي إن سبورت" 2 فرنسا

"بي إن سبورت" 2 العربية

"سكاي سبورت" 4 الألمانية