قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقاضي رشوة، حسب وكالة رويترز للأنباء .

وفي خطاب تلفزيوني من مقر إقامته قال نتنياهو إن الادعاءات لا أساس لها من الصحة، والنائب العام هو الذي يحدد مسألة توجيه هذه الاتهامات .

وكانت هذه التوصيات التي أعلنتها الشرطة ليلة الثلاثاء الأكثر خطورة في سلسلة الاتهامات التي كان من المتوقع توجيهها لنتنياهو في إطار تحقيقين جنائيين مستمرين منذ أكثر من عام.

و تمثلت التهم الموجهة لنتنياهو في قضيتين الأولى تعرف باسم القضية 1000 و فيها ارتكاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

والقضية الثانية التي تعرف باسم القضية 2000 تتمثل في ارتكاب نتنياهو لجرائم ”رشاوى واحتيال وخيانة الأمانة“ ومعه أرنون موزيس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أوسع صحف الاحتلال انتشارا.