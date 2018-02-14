تحادث وزير الطاقة مصطفى قيطوني، بالقاهرة مع الوزير المصري للنفط و الموارد المنجمية طارق الملة و وزير الطاقة الجنوب إفريقي دافيد مالوبو حول التعاون الطاقوي، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان للوزارة.

وتطرق قيطوني على هامش الطبعة الثانية من معرض مصر للنفط 2018 المنظم منذ الإثنين بالقاهرة مع نظيره الجنوب إفريقي إلى فرص الاستثمار والشراكة و كذا تبادل التجارب والخبرات في المجال الطاقوي.

وأكد الوزير إمكانية تطوير شراكات مع جنوب إفريقيا من أجل التموقع معا في السوق الإفريقية بالنظر إلى ثروات البلدين و مهاراتهما و نوعية مواردهما البشرية و موقعهما الجغرافي الإستراتيجي.

و سمح هذا اللقاء لقيطوني و نظيره المصري بتقييم العلاقات الثنائية في المجال الطاقوي و السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيزها،حيث وصف الوزيران العلاقات الثنائية "بالممتازة" كما أعربا عن إرادتهما في جعلها أكثر متانة و قوة من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة للبلدين في مجال الصناعات الإلكترونية والغازية والنفطية.

وتناول الوزيران من جهة أخرى ، بعث مشاريع تسويق غاز البترول المميع الجزائري لفائدة مصر و تسويق الغاز الطبيعي المميع الذي سيوفر لمصر حسب الطلبات و كذا تسويق غاز البروبان الخام لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمصانع البتروكيميائية المصرية.

كما استعرض الجانبان موضوع التكوين و تبادل التجارب والخبرات سيما إمكانية تقاسم الخبرة الجزائرية في تزويد السكان بالغاز الطبيعي.

و أفاد قيطوني و نظيره المصري بضرورة توحيد إمكانيات البلدين و القيام بمشاريع شراكة ذات فائدة متبادلة في آفاق دخول السوق الإفريقية و العمل معا في مختلف المجالات الطاقوية و النفطية والغازية.