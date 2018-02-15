تراجع المنتخب الجزائري لكرة القدم بثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للفيفا، اليوم الخميس، باحتلاله للمركز الـ 60 .

وحصل المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يلعب أي مقابلة خلال شهر فبراير الجاري بسبب انعدام تواريخ الفيفا، مجموع 552 نقطة.

على المستوى القاري، يحتل "الخضر" المركز العاشر خلف منتخبات كل من تونس المحتل للرتبة الـ 23 و السنغال (27) ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية (39) فالمغرب (42) و مصر (43) و الكاميرون (51) و نيجيريا (52) و غانا (54) و بوركينافاسو (57).

و احتلت المنتخبات التي سيواجهها الجزائريون وديا في الأشهر المقبلة (تانزانيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية بالجزائر و إيران يوم 27 مارس بالنمسا و البرتغال يوم 7 أو 8 يونيو المقبل بلشبونة)، على التوالي المراكز الـ 146 والـ33 و الثالث.

في مقدمة الترتيب، يبقى المنتخب الألماني في الطليعة متبوعا بنظيره البرازيلي و البرتغال.

و عرف ترتيب المنتخبات الـ 20 الأولى تغييرات بسيطة، تمثلت في تقدم إيسلندا بمركزين (18) فيما تراجع السويد (19) و بلاد الغال (20) بمركز واحد.