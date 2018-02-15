تحادث وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل الخميس ببرلين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية هورست كوهلير.

وتندرج هذه المحادثات في اطار المشاورات التي يجريها كوهلير مع الطرفين المغرب والبوليزاريو وكذا مع دولتي الجوار الجزائر وموريتانيا في اطار المهمة التي كلفه بها مجلس الأمن.

وخلال هذه المحادثات ذكر مساهل بأن قضية الصحراء الغربية الاقليم المدرج منذ 1963 على قائمة الاقاليم غير المستقلة "هي قضية تصفية استعمار يجب أن يرتكز حلها على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير طبقا لمقاربة وممارسات الأمم المتحدة في هذا المجال".

كما ذكر رئيس الديبلوماسية الجزائرية بالأهمية التي يكتسيها مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند الاستقلال لجميع الدول الافريقية".