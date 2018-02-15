أجريت اليوم الخميس ثلاثة لقاءات في افتتاح الجولة 20 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وحقق اتحاد بسكرة فوزا مهما في الصراع على تفادي النزول، بعدما أطاح بأولمبي المدية بنتيجة هدفين لصفر.

من جهة أخرى واصل نصر حسين داي سلسلة نتائجه الإيجابية وسحق اتحاد البليدة بأربعة اهداف مقابل هدف، هذا الأخير زادت وضعيته تعقيدا في مؤخرة الترتيب وبات المرشح الأول للهبوط إلى الرابطة الثانية.

وفي آخر لقاء استفاق وفاق سطيف بعدما تجاوز شباب بلوزداد بهدفين لهدف.

النتائج:

اتحاد بسكرة 2 . 0 أولمبي المدية

نصرحسين داي 4 . 1 اتحاد البليدة

وفاق سطيف 2 . 1 شباب بلوزداد

وستستكمل باقي لقاءات الجولة يومي الجمعة والسبت على النحو التالي:

الجمعة 16 فيفري:

اتحاد الحراش - اتحاد الجزائر (سا 16:00)

دفاع تاجنانت - شبيبة القبائل (سا 16:00)

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة (سا 17:00)

السبت 17 فيفري:

اتحاد بلعباس - مولودية وهران (سا 16:00)

نادي بارادو - شبيبة الساورة (سا 16:00)