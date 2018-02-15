وجد أحد الأئمة ببلدية تقع في الجهة الشرقية لولاية المدية نفسه في حيرة من أمره بعدما تطرق في درس يوم الجمعة إلى عدم التباهي بالأنساب، داعيا إلى المساواة، وصار الإمام محل مضايقات من طرف بعض مواطني هذه البلدية الذين طالبوه بعدم التطرق لمثل هذه المواضيع مستقبلا، ووصل الأمر إلى فايسبوك حيث أحد المواطنين قصيدة شعرية تقلل من قيمة الإمام وتفيد بأنهم من سلالة أهل البيت ولا يجوز مساواتهم مع باقي سكان البلدية. وقد جاءت خلفية هذا الصراع بعد أن بلغ مسامع الإمام أن شابا تقدم لخطبة فتاة، إلا أنه فوجئ بالرفض بحجة أنه ”فلعوص” وليس من ”المرابطين” الشرفاء.