قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس على إرهابي بمنطقة تارسات ببلدية الميلية في ولاية جيجل ، كما سلم إرهابي آخر نفسه اليوم بولاية تمنراست.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت أنه في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر كمين بمنطقة تارسات بلدية الميلية، ولاية جيجل، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري 2018، على إرهابي خطير، ويتعلق الأمر بالمسمى "ف. سفيان" المكنى "أبو دجانة"، ابن الإرهابي "ف. خوجة" المدعو "عباس" الذي تم القضاء عليه بتاريخ 15 أفريل 2017. العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين (02) وكمية من الذخيرة.

وفي سياق متصل، وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي "ل.ل.مختار" المكنى " أبو هاجر" نفسه، اليوم 17 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

وتأتي هذه النتائج في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.